A fost alertă în Ploiești după descoperirea unui obiect suspect. Ce au transmis oamenii legii

Publicat 3 sept. 2026, 11:49 Actualizat 3 sept. 2026, 11:50

Intervenția de amploare de joi dimineață din Ploiești s-a încheiat fără incidente. IPJ Prahova anunță că obiectul suspect descoperit în curtea unui imobil de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost verificat și nu prezenta elemente care să indice existența unui pericol.

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