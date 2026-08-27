10 ani de grație, 45 de ani de plată: Prețul uriaș pe care îl vom plăti pentru împrumuturile SAFE. Cum a îndatorat Bolojan generațiile viitoare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 aug. 2026, 12:39

Accesarea miliardelor din instrumentul SAFE vine la pachet cu condiționări severe: deși împrumuturile europene oferă României un răgaz generos — 45 de ani maturitate și o perioadă de grație de un deceniu —, robinetul banilor se va închide rapid dacă autoritățile de la București bifează din nou întârzieri în îndeplinirea jaloanelor pentru proiectele și achizițiile asumate.

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