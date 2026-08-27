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Social· 1 min citire
Îngrășămintele se scumpesc din nou! Fermierii plătesc "nota" crizei din Ormuz
Publicat27 aug. 2026, 07:32
Actualizat27 aug. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS
Pe lângă secetă și carburanți, fermierii sunt împovărați și de prețurile ridicate la îngrășăminte! Această situație este generată și de blocajele din strâmtoarea Ormuz. Problemele logistice și capacitățile de producție afectate din Orientul Mijlociu fac ca revenirea pieței la normal să fie lentă.
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