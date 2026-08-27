Greva spontană la Carfil Brașov. Angajații cer salariile restante VIDEO

Publicat 27 aug. 2026, 08:26 Sursă Realitatea PLUS

Greva spontană la Carfil Brașov, producător de tehnică militară, aflat sub umbrela Romarm. Angajații au oprit lucrul nemulțumiți că nu și-au primit salariile și nici tichetele de masă. Sindicaliștii spun că peste 300 dintre angajați sunt plătiți cu salariul minim.

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