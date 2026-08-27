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Incendiul de la hala de baterii din Buzău a fost lichidat. Motivul pentru care pompierii au rămas în zonă

Incendiu Buzău/ Foto: ISU Buzău

Incendiu Buzău/ Foto: ISU Buzău

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 09:16

Incendiul puternic izbucnit miercuri seară la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, din localitatea Stâlpu, județul Buzău, a fost lichidat joi dimineață. Pompierii au rămas la fața locului cu două autospeciale pentru stingerea incendiilor, pentru supraveghere și identificarea eventualelor focare ascunse.

Potrivit ISU Buzău, incendiul care a cuprins hala cu acumulatori este lichidat. Două autospeciale pentru stins incendii cu apă și spumă au fost menținute la locul intervenției pentru supraveghere și căutarea focarelor ascunse.

Hala se află în localitatea Stâlpu și are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, construcția fiind destinată stocării energiei electrice și este echipată cu acumulatori.

Flăcările au mistuit totul în calea lor

Incendiul a izbucnit miercuri seară, iar la sosirea pompierilor flăcările se manifestau la nivelul întregii hale.

Intervenția a fost dificilă din cauza specificului materialelor implicate și a temperaturilor foarte ridicate din interior. Pentru siguranța echipajelor, pompierii au acționat defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri.

Hala face parte dintr-un ansamblu format din două construcții, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor.

În cea de-a doua hală, care nu era ocupată, s-a acumulat fum în timpul incendiului.

Pompierii au continuat intervenția pe parcursul nopții, iar joi dimineață au anunțat lichidarea incendiului. Echipajele rămase în zonă verifică în continuare construcția pentru a se asigura că nu există focare ascunse care ar putea reaprinde incendiul.

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