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Incendiul de la hala de baterii din Buzău a fost lichidat. Motivul pentru care pompierii au rămas în zonă
Incendiu Buzău/ Foto: ISU Buzău
Incendiul puternic izbucnit miercuri seară la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, din localitatea Stâlpu, județul Buzău, a fost lichidat joi dimineață. Pompierii au rămas la fața locului cu două autospeciale pentru stingerea incendiilor, pentru supraveghere și identificarea eventualelor focare ascunse.
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