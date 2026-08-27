Incendiul de la hala de baterii din Buzău a fost lichidat. Motivul pentru care pompierii au rămas în zonă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 aug. 2026, 09:16

Incendiul puternic izbucnit miercuri seară la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, din localitatea Stâlpu, județul Buzău, a fost lichidat joi dimineață. Pompierii au rămas la fața locului cu două autospeciale pentru stingerea incendiilor, pentru supraveghere și identificarea eventualelor focare ascunse.

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