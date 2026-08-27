Accident în Vrancea: fetiță de 3 ani rănită după ce o ușă a căzut peste ea

Publicat 27 aug. 2026, 10:03 Actualizat 27 aug. 2026, 10:05

O fetiță în vârstă de trei ani din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, a fost rănită miercuri seară, după ce o ușă sprijinită de peretele casei a căzut peste ea. Copila a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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