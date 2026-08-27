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Accident în Vrancea: fetiță de 3 ani rănită după ce o ușă a căzut peste ea

Ambulanță/ Arhivă foto

Ambulanță/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat27 aug. 2026, 10:03
Actualizat27 aug. 2026, 10:05

O fetiță în vârstă de trei ani din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, a fost rănită miercuri seară, după ce o ușă sprijinită de peretele casei a căzut peste ea. Copila a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Incidentul a avut loc miercuri, 26 august, în comuna Slobozia Bradului. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin numărul de urgență 112, în jurul orei 20:17.

Potrivit IPJ Vrancea, o femeie în vârstă de 41 de ani a anunțat autoritățile că fiica sa, în vârstă de trei ani, ar fi fost rănită după ce o ușă care era sprijinită de imobil a căzut peste copilă.

Fetița, transportată la spital. Ce verifică polițiștii

Copila a fost preluată de un echipaj medical și transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ancheta urmează să clarifice modul în care ușa a căzut și condițiile în care fetița a fost rănită.

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