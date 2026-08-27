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Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în mai puțin de 12 ore: ce spune MApN
Ro-Alert
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi un nou mesaj RO-Alert, acesta fiind deja al treilea emis în mai puțin de 12 ore. Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească.
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