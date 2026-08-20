Dezastru provocat de un șofer de autobuz băut în Mediaș. Avea 1,26 mg/l alcool și a lovit 12 mașini: 22 de persoane au fost implicate

Publicat 20 aug. 2026, 12:53 Actualizat 20 aug. 2026, 15:33

Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul vehiculului pe strada Mihai Eminescu din Mediaș și a intrat în 12 autoturisme. În accident au fost implicate 22 de persoane, iar patru adulți au fost transportați la spital cu traumatisme ușoare. Testarea conducătorului autobuzului a indicat 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar traficul a fost blocat complet în zona impactului.

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