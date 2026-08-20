Dezastru provocat de un șofer de autobuz băut în Mediaș. Avea 1,26 mg/l alcool și a lovit 12 mașini: 22 de persoane au fost implicate

Un șofer de autobuz în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul vehiculului pe strada Mihai Eminescu din Mediaș și a intrat în 12 autoturisme. În accident au fost implicate 22 de persoane, iar patru adulți au fost transportați la spital cu traumatisme ușoare. Testarea conducătorului autobuzului a indicat 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar traficul a fost blocat complet în zona impactului.
Autobuzul a lovit 12 autoturisme
Accidentul s-a produs după ce bărbatul de 65 de ani, domiciliat în Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare. Autobuzul a intrat în coliziune cu 12 autoturisme, fiind implicate în total 13 vehicule. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
În vehicule se aflau 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și doi minori. Șase oameni au avut nevoie de evaluare medicală la locul accidentului, iar patru adulți au fost transportați la spital. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la o unitate medicală.
Șoferul autobuzului și alte trei persoane au ajuns la spital
Printre persoanele rănite se află conducătorul autobuzului și un taximetrist de 56 de ani din Mediaș. La spital au mai fost transportați doi pasageri dintr-un alt autoturism, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din localitatea Blăjel. Toate cele patru victime au suferit traumatisme ușoare.
„Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. În accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori. 6 persoane au avut nevoie de evaluare medicală la fața locului, iar în urma evaluării medicale 4 persoane adulte au fost transportate la spital este vorba de o femeie și trei bărbați. Aceștia au suferit traumatisme ușoare. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.
Rezultat uriaș la testarea cu etilotestul
Șoferul autobuzului a fost verificat cu aparatul etilometru după accident. Rezultatul a indicat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii urmează să stabilească răspunderea conducătorului auto și toate condițiile în care acesta a ajuns să lovească cele 12 mașini.
Planul Roșu a fost dezactivat după evaluarea persoanelor implicate și transportarea răniților la spital. Traficul rutier a rămas însă blocat total pentru continuarea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor avariate. Nu au fost anunțate victime cu traumatisme grave.