Bătaie între părinți la un meci de handbal feminin. Părinții s-au luat la bătaie în fața copiilor

Imagini șocante la Sala Sporturilor din Timișoara în timpul unei meci de handbal feminim la care au jucat fete de 13 și 14 ani. Părinții mai multor jucătoare s-au luat la bătaie în tribună. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Bătaie între părinți la un meci de handbal din Timișoara
Un meci de handbal feminin disputat la Timișoara s-a transformat într-un adevărat scandal după ce mai mulți părinți s-au luat la bătaie în tribune. Incidentul a avut loc în timpul partidei dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata, iar tinerele jucătoare, cu vârste de 13 și 14 ani, au asistat șocate la scenele de violență.
Partida dintre LPS Banatul Timișoara și Millenium Giarmata, încheiată cu scorul de 18-28, a fost întreruptă de un moment tensionat în tribune.
Meciul s-a desfășurat în cadrul Campionatului Național de handbal junioare 3, competiție destinată sportivelor de 13 și 14 ani, în Sala Sporturilor „Constantin” din Timișoara.
La un moment dat, un conflict verbal izbucnit între spectatori a degenerat. Mai mulți părinți au început să se îmbrâncească, iar ulterior s-au lovit și s-au luat la trântă în apropierea balustradei din tribune.
Scenele au avut loc în timp ce partida se desfășura, iar jucătoarele au putut vedea conflictul din teren.
Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare
Incidentul a fost filmat, iar imaginile din tribune au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare.
În înregistrare se poate observa cum disputa verbală se transformă într-o confruntare fizică între mai multe persoane. În tot acest timp, tinerele handbaliste au asistat la scenele violente, iar de pe teren s-au auzit și țipete.
La meci au fost prezenți 86 de spectatori.
Potrivit informațiilor relatate despre incident, tensiunile ar fi pornit de la nemulțumiri legate de unele decizii de arbitraj. Conflictul ar fi escaladat ulterior, ajungând la violență fizică.
Mesaj dur transmis de o antrenoare
Incidentul a stârnit reacții în lumea handbalului juvenil. Ana Beldiman, antrenoare la HC Beldiman Arad, a criticat public comportamentul adulților care au provocat scandalul.
Antrenoarea a atras atenția asupra impactului pe care astfel de scene îl pot avea asupra copiilor aflați pe teren și asupra mesajului transmis de părinți prin propriul comportament.
Ea a subliniat că handbalul juvenil ar trebui să fie asociat cu respectul, disciplina și fair-play-ul, nu cu conflictele dintre adulți.
Totodată, antrenoarea a remarcat faptul că fetele au fost nevoite să-și vadă părinții implicați într-o altercație chiar în timpul unui meci în care ar fi trebuit să se concentreze asupra jocului.
Nu este primul scandal la un meci între cele două echipe
Incidentul de la Timișoara nu ar fi unul singular în confruntările dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata.
Un episod asemănător ar fi avut loc în urmă cu aproximativ doi ani, pe 12 octombrie 2024, după un meci de junioare 2 disputat între cele două formații.
Cazul respectiv a ajuns în atenția Comisiei Centrale de Disciplină a Federației Române de Handbal. În urma incidentului, LPS Banatul Timișoara a fost sancționată, iar două partide au fost programate fără spectatori.
Federația Română de Handbal a motivat atunci sancțiunea prin „comportamentul neregulamentar al spectatorilor față de oficialii jocului”.
Partida dintre LPS Banatul și Millenium Giarmata s-a încheiat cu victoria formației din Giarmata, scor 28-18, însă imaginile din tribune au ajuns să atragă atenția dincolo de rezultatul sportiv al confruntării.