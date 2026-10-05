Bătaie între părinți la un meci de handbal feminin. Părinții s-au luat la bătaie în fața copiilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 10:17

Imagini șocante la Sala Sporturilor din Timișoara în timpul unei meci de handbal feminim la care au jucat fete de 13 și 14 ani. Părinții mai multor jucătoare s-au luat la bătaie în tribună. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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