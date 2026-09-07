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Bătaie într-o primărie din Timiș. Un localnic venit să reclame o problemă la școală ar fi fost luat la pumni VIDEO

Bătaie într-o primărie din Timiș

Bătaie într-o primărie din Timiș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 20:05

Un localnic din comuna Ohaba Lungă, județul Timiș, ar fi fost agresat în sediul primăriei după ce a venit să depună o sesizare privind poarta școlii.

Un incident violent s-a produs luni, 7 septembrie 2026, în sediul Primăriei Ohaba Lungă din județul Timiș. Un localnic care venise să depună o sesizare ar fi fost agresat de un angajat al instituției.

Potrivit informațiilor prezentate despre incident, bărbatul venise la primărie în ziua începerii anului școlar pentru a reclama starea de degradare a porții de la curtea școlii.

Localnicul susținea că poarta reprezintă un pericol pentru elevi și ar fi încercat să atragă atenția autorităților locale asupra situației.

„Poarta la școală pică pe copii”, ar fi spus localnicul în legătură cu problema pentru care venise la primărie.

Localnicul strigă după poliție

În timpul incidentului, localnicul poate fi văzut filmând, în timp ce un individ aflat în interiorul primăriei se îndreaptă către el și îl lovește cu pumnii.

După ce este agresat, localnicul strigă după poliție, cerând intervenția oamenilor legii.

Imaginile surprind astfel conflictul produs în interiorul unei instituții publice, în momentul în care bărbatul venise să reclame o problemă despre care susținea că pune în pericol elevii.

Autoritățile îi reproșează că hărțuiește angajații

Reprezentanții autorităților îi reproșează localnicului că ar hărțui personalul primăriei.

Incidentul s-a produs pe fondul unor nemulțumiri mai vechi între Claudiu Bălan și reprezentanții administrației locale. Localnicul mai fusese la primărie și în săptămâna precedentă, potrivit informațiilor prezentate despre conflict.

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