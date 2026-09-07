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Social· 2 min citire
Bătaie într-o primărie din Timiș. Un localnic venit să reclame o problemă la școală ar fi fost luat la pumni VIDEO
Bătaie într-o primărie din Timiș
Un localnic din comuna Ohaba Lungă, județul Timiș, ar fi fost agresat în sediul primăriei după ce a venit să depună o sesizare privind poarta școlii.
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