ANAF scoate la licitație o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro dar nimeni nu vrea să o cumpere. Ce ascunde oferta

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 7 sept. 2026, 17:21

O vilă cu o suprafață utilă de 315 metri pătrați este scoasă la licitație de ANAF pentru aproximativ 25.800 de euro, însă proprietatea nu a reușit să atragă cumpărători nici la primele două licitații. Prețul a fost redus, dar imobilul vine cu mai multe probleme și particularități juridice care pot explica interesul scăzut.

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