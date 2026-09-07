ANAF scoate la licitație o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro dar nimeni nu vrea să o cumpere. Ce ascunde oferta

O vilă cu o suprafață utilă de 315 metri pătrați este scoasă la licitație de ANAF pentru aproximativ 25.800 de euro, însă proprietatea nu a reușit să atragă cumpărători nici la primele două licitații. Prețul a fost redus, dar imobilul vine cu mai multe probleme și particularități juridice care pot explica interesul scăzut.
Casa se află în Târgu Jiu, pe strada Călărași, nr. 20, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală a stabilit pentru următoarea licitație un preț de pornire de 135.585 de lei, echivalentul a aproximativ 25.800 de euro.
Deși suma este considerabil mai mică decât valoarea de piață estimată a unei construcții de asemenea dimensiuni, documentele proprietății indică mai multe aspecte pe care un eventual cumpărător trebuie să le ia în calcul.
Vila are 315 metri pătrați și a fost construită în 2007
Potrivit documentelor publicate de ANAF, proprietatea are o suprafață utilă totală de 315 metri pătrați. Casa a fost finalizată în anul 2007 și are structură realizată din zidărie portantă din cărămidă.
Imobilul este dotat cu încălzire centrală pe gaze și calorifere. De asemenea, locuința dispune de curent electric, apă și gaze.
Pentru canalizare este utilizată o fosă septică.
În anunț, proprietatea este încadrată la categoria „stare bună”, însă documentele de evaluare oferă o imagine mai nuanțată asupra stării imobilului. Potrivit acestora, nivelul de uzură este unul mediu, iar anumite finisaje prezintă deteriorări.
Printre problemele identificate în timpul evaluării se află „infiltrații prin tavane și gresie desprinsă”.
Finisajele sunt încadrate la un nivel mediu, iar unele dintre ele prezintă deja semne de degradare.
Astfel, deși locuința este finalizată și are principalele utilități disponibile, cumpărătorul ar putea fi nevoit să aloce bani pentru lucrări de renovare și remedierea problemelor existente.
Casa este locuită și trebuie evacuată
O altă informație importantă din documentația ANAF este că vila nu este liberă în prezent.
Imobilul este locuit și va trebui evacuat, aspect care poate reprezenta un element suplimentar de luat în calcul pentru persoana care intenționează să participe la licitație.
Proprietatea beneficiază, potrivit documentelor, de acces la mijloacele de transport în comun. În zonă circulă atât linii de maxi-taxi, cât și autobuze.
Din punct de vedere juridic, ANAF precizează că asupra proprietății nu există sarcini.
Terenul de sub casă nu se vinde
Una dintre cele mai importante particularități ale acestei licitații este legată de teren.
Terenul aferent construcției nu aparține proprietarului imobilului și este deținut de o altă persoană. Prin urmare, suprafața de teren nu face parte din obiectul evaluării și nici din cel al vânzării organizate de ANAF.
Documentele precizează că terenul are formă dreptunghiulară și are deschidere la strada Călărași.
Totuși, persoana care cumpără construcția prin licitația ANAF nu dobândește și terenul pe care aceasta este amplasată.
Această situație reprezintă un aspect esențial pentru orice potențial cumpărător, întrucât prețul de 135.585 de lei se referă la proprietatea scoasă la vânzare, nu și la terenul aferent.
Licitația include și o anexă de peste 100 de metri pătrați
Proprietatea scoasă la licitație nu este formată doar din vila de 315 metri pătrați.
În documentele ANAF este menționată și anexa C2, o construcție cu regim de înălțime parter și o suprafață de 104,1 metri pătrați.
Și această construcție are însă o particularitate juridică. Potrivit documentelor, anexa nu are carte funciară și nici număr cadastral.
Prin urmare, situația juridică și documentară a construcției reprezintă un alt element pe care cumpărătorii trebuie să îl analizeze înainte de participarea la licitație.
Prețul a fost redus după două licitații fără cumpărători
Vila din Târgu Jiu nu a fost cumpărată la primele două licitații organizate de ANAF.
După cele două licitații eșuate, autoritatea fiscală a redus prețul de pornire, ajungând la suma de 135.585 de lei, adică aproximativ 25.800 de euro.
Prețul redus se raportează astfel la o construcție de 315 metri pătrați, însă oferta include mai multe particularități, de la infiltrațiile și finisajele deteriorate până la faptul că terenul pe care se află imobilul nu este inclus în vânzare.
În plus, casa este în prezent locuită și necesită evacuare, iar anexa de 104,1 metri pătrați nu are carte funciară și număr cadastral.