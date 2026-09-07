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Copiii uitați ai României înfruntă singuri începutul de an școlar. Pentru mulți, sărăcia e prima lecție a anului

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 18:00
Actualizat7 sept. 2026, 18:11
SursăRealitatea PLUS

Pentru sute de copii din România noul an școlar nu vine cu bucuria ghizdanelor colorate sau a hainelor noi, ci cu teama și rușinea dată de lipsurile de acasă. Pentru ei prima zi de școală stă sub semnul unei dureri ascunse: teama că vor fi din nou priviți altfel, că vor sta în ultima bancă pentru că părinții lor nu au avut bani de rechizite, haine sau un simplu pachețel de mâncare.

Aceasta este povestea a șase frați din Iași. Vara aceasta cu ajutorul părintelui Dan Damaschin au văzut pentru prima data marea dar acum tristețea îi cuprinde la auzul primului clopoțel.

Visuri sfărâmate de nevoi

Adriana, Maria, Georgiana, Marian, Florin și Petruț sunt șase suflete nevinovate care își doresc doar un gram de normalitate. Ei nu au papuci, nu au hăinuțe curate și nici un ghiozdan plin cu creioane și caiete. Au aceleași haine vechi, roase de vreme și aceiași papuci rupți de anul trecut.

Cu toate acestea frații nu renunță, își doresc din tot sufletul să meargă la ore și să aibă o șansă egală la educație, la fel ca orice alt copil.

Cine doreșe să ajute aceste suflete nevinovate, o pot face donând în contul Asociației „Glasul Vieții”.

RO41RNCB0178156773130001

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