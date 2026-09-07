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Social· 1 min citire
Copiii uitați ai României înfruntă singuri începutul de an școlar. Pentru mulți, sărăcia e prima lecție a anului
Publicat7 sept. 2026, 18:00
Actualizat7 sept. 2026, 18:11
SursăRealitatea PLUS
Pentru sute de copii din România noul an școlar nu vine cu bucuria ghizdanelor colorate sau a hainelor noi, ci cu teama și rușinea dată de lipsurile de acasă. Pentru ei prima zi de școală stă sub semnul unei dureri ascunse: teama că vor fi din nou priviți altfel, că vor sta în ultima bancă pentru că părinții lor nu au avut bani de rechizite, haine sau un simplu pachețel de mâncare.
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