Au găsit un diamant uriaș după ploile torențiale. Șapte muncitori săraci din India speră că piatra le va schimba definitiv viața

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 22:29

O descoperire spectaculoasă le-ar putea schimba radical destinul unor muncitori din India. Șapte bărbați care exploatau o mică mină de diamante din regiunea Panna au găsit o piatră de aproape 18 carate, considerată de specialiști de calitate gemă. Diamantul urmează să fie scos la licitație, iar banii obținuți vor fi împărțiți între cei care au făcut descoperirea.

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