Au găsit un diamant uriaș după ploile torențiale. Șapte muncitori săraci din India speră că piatra le va schimba definitiv viața

O descoperire spectaculoasă le-ar putea schimba radical destinul unor muncitori din India. Șapte bărbați care exploatau o mică mină de diamante din regiunea Panna au găsit o piatră de aproape 18 carate, considerată de specialiști de calitate gemă. Diamantul urmează să fie scos la licitație, iar banii obținuți vor fi împărțiți între cei care au făcut descoperirea.
Povestea a avut loc în Panna, un district din statul indian Madhya Pradesh cunoscut pentru zăcămintele sale de diamante, dar și pentru nivelul ridicat al sărăciei, arată BBC.
Cei șapte muncitori au avut nevoie de mai mult timp până să dea lovitura. Ei închiriaseră terenul în urmă cu aproximativ doi ani și sperau să găsească o piatră valoroasă care să le ofere o șansă la o viață mai bună.
Diamant de 17,96 carate, descoperit la suprafață
Descoperirea a fost făcută după o perioadă cu ploi abundente. Unul dintre muncitori a mers să verifice zona și a observat o piatră care i-a atras imediat atenția.
Ulterior, diamantul a fost cântărit și evaluat, rezultatul fiind impresionant: 17,96 carate.
Ravi Patel, oficialul care se ocupă de administrarea diamantelor din Panna, a descris piatra drept una de „calitate gemă”, categorie care include diamante naturale cu o valoare ridicată.
Diamantul va fi pus în vânzare la următoarea licitație trimestrială organizată în Panna, programată pentru luna octombrie. La eveniment sunt așteptați cumpărători atât din India, cât și din străinătate.
Piatra ar putea valora peste 50.000 de dolari
Estimarea inițială oferită de oficialii locali indică o valoare de cel puțin 5 milioane de rupii, echivalentul a aproximativ 52.400 de dolari.
Suma finală ar putea fi însă diferită, deoarece prețul va fi stabilit în urma licitației, în funcție de ofertele primite.
Potrivit informațiilor prezentate de presa internațională, autoritățile indiene urmează să rețină o redevență de 12% din suma obținută. Restul banilor ar urma să fie împărțit în mod egal între cei șapte bărbați care au închiriat terenul și au făcut descoperirea.
Pentru muncitorii implicați, suma reprezintă o oportunitate uriașă, mai ales în condițiile în care provin dintr-o zonă afectată de sărăcie și de lipsa locurilor de muncă.
Mina fusese închisă timp de un an
Akhilesh Pal, unul dintre cei șapte bărbați, a povestit că grupul încercase să exploateze zona timp de aproximativ doi ani.
Norocul nu le-a surâs însă de la început. Mina a fost închisă timp de un an, iar bărbații au început să lucreze într-o altă zonă aflată în apropiere.
După ploile puternice, aceștia au revenit pentru a verifica vechea exploatare. Acolo, aproape de suprafață, au observat piatra care avea să le schimbe viața.
Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât, în cazul multor mineri din Panna, oamenii care muncesc efectiv la exploatare nu sunt și cei care beneficiază de pe urma diamantelor găsite.
Panna, regiunea în care oamenii speră să dea lovitura
Panna este una dintre cele mai importante zone diamantifere ale Indiei. Pentru mulți dintre localnici, căutarea diamantelor reprezintă una dintre puținele oportunități de a obține venituri într-o regiune în care sărăcia, șomajul și accesul dificil la resurse reprezintă probleme importante.
În multe cazuri, cei care sapă după diamante sunt muncitori plătiți cu ziua, care lucrează pentru titularii unor contracte de exploatare. Dacă este găsită o piatră valoroasă, beneficiile financiare nu ajung neapărat direct la cei care au descoperit-o.
În cazul celor șapte bărbați, situația este diferită, deoarece aceștia dețineau împreună dreptul de exploatare asupra terenului respectiv.
„Eram prea săraci ca să ne căsătorim”
Pentru unii dintre cei care au găsit diamantul, recompensa ar putea însemna mult mai mult decât o simplă sumă de bani.
Presa locală a relatat că trei dintre muncitori au spus că situația financiară precară i-a împiedicat până acum să își întemeieze o familie.
Acum, ei speră că banii obținuți în urma vânzării diamantului le vor permite să își schimbe complet viața și chiar să își găsească soții.
Astfel, piatra găsită aproape întâmplător după ploile abundente ar putea deveni pentru cei șapte muncitori una dintre cele mai importante oportunități pe care le-au avut vreodată.
Diamantul va decide cât de mare va fi câștigul
Deocamdată, valoarea estimată este doar un punct de plecare. Prețul final va fi stabilit în cadrul licitației din octombrie, iar interesul cumpărătorilor ar putea determina o sumă mai mare decât estimarea inițială.
Pentru cei șapte muncitori din Panna, urmează astfel o perioadă de așteptare. După ani de muncă și după o perioadă în care au crezut că mina nu le va aduce noroc, o simplă inspecție făcută după ploaie le-a scos în cale un diamant de aproape 18 carate.
Dacă licitația va confirma estimarea specialiștilor, descoperirea ar putea reprezenta pentru acești oameni începutul unei vieți complet diferite.