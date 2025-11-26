Din primele informații, bărbatul a intrat în magazinul de bijuterii din mall ca un simplu client și a cerut să vadă o brăţară în valoare de peste 35.000 de lei, dar şi un inel cu diamant. La un moment dat a lovit-o însă pe vânzătoare, apoi a fugit cu cele două bijuterii.
Femeia a strigat după ajutor, iar un trecător l-a prins pe hoţul care fugea. Imediat şi alţi clienţi aflaţi în apropiere l-au sprijinit pe bărbat şi oamenii au chemat paznicii, dar şi poliţia.
Bijuteriile au fost recuperate, iar hoţul, un cetăţean român cu tată nigerian, a fost dus la audieri.
Fals client, adevărat hoț: un bărbat a atacat vânzătoarea dintr-un mall din Timișoara și a încercat să fure o brățară și un inel cu diamant
Tentativă de jaf ca-n filme la Timișoara! Un bărbat s-a dat drept client într-o bijuterie dintr-un mall din oraș, a cerut să vadă o brățară în valoare de 35.000 de lei, dar și un inel cu diamant, iar apoi a atacat vânzătoarea, încercând să fugă cu bijuteriile.
Din primele informații, bărbatul a intrat în magazinul de bijuterii din mall ca un simplu client și a cerut să vadă o brăţară în valoare de peste 35.000 de lei, dar şi un inel cu diamant. La un moment dat a lovit-o însă pe vânzătoare, apoi a fugit cu cele două bijuterii.