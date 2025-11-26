Din primele informații, bărbatul a intrat în magazinul de bijuterii din mall ca un simplu client și a cerut să vadă o brăţară în valoare de peste 35.000 de lei, dar şi un inel cu diamant. La un moment dat a lovit-o însă pe vânzătoare, apoi a fugit cu cele două bijuterii.



Femeia a strigat după ajutor, iar un trecător l-a prins pe hoţul care fugea. Imediat şi alţi clienţi aflaţi în apropiere l-au sprijinit pe bărbat şi oamenii au chemat paznicii, dar şi poliţia.



Bijuteriile au fost recuperate, iar hoţul, un cetăţean român cu tată nigerian, a fost dus la audieri.