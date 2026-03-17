PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să aprobe urgent scutirea de acciză și TVA la motorina folosită în agricultură

PSD i-a solicitat, marți, prim-ministrului Ilie Bolojan, să aprobe de urgență inițiativa ministrului Agriculturii, Florin Barbu, privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și a TVA pentru motorina utilizată în agricultură.

Social-democrații avertizează că blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens produce efecte negative pe întreg lanțul agroalimentar, care se vor reflecta în prețul final al alimentelor.

„PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent inițiativa ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și a TVA-ului pentru motorina folosită în agricultură. Blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanțul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în prețul final al alimentelor.

PSD solicită scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și TVA pentru motorină

Campania agricolă de primăvară este în plină desfășurare, iar fermierii folosesc deja motorină scumpă pentru culturile de porumb și floarea soarelui! Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creștere a prețurilor la alimente!”, se arată în comunicat.

Potrivit PSD, mecanismul propus de ministrul Agriculturii prevede acordarea unor tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină pe hectar, la un preț fără acciză și TVA. Formațiunea susține că impactul bugetar este nul, întrucât sumele aferente ar fi recuperate oricum prin actualul sistem de rambursare aplicat motorinei agricole.

„Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede ca fermierii să primească tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină/ha, la un preț fără acciză și TVA. Din perspectivă bugetară, impactul este zero, pentru că sumele scutite prin mecanismul propus ar fi oricum returnate fermierilor prin sistemul actual de rambursare privind motorina folosită în agricultură. Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune!”

Social-democrații consideră că această măsură ar permite fermierilor să dispună de lichiditățile necesare pentru alte cheltuieli urgente, în contextul scumpirii fertilizanților și a altor inputuri agricole.

„România este în mod evident afectată de creșterea prețului internațional al țițeiului, determinată de conflictului din Orientul Mijlociu. Este necesară o reacție rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populației și a economiei naționale. Din primele momente de la declanșarea crizei internaționale, miniștrii PSD au propus soluții pentru atenuarea creșterii de prețuri la carburanți. Lipsește doar decizia prim-ministrului! Și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populație și pentru economia națională!”, a mai transmis PSD.