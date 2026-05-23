Incendiu pe scena de la Arena Națională în timpul concertului Max Korzh. Pompierii au intervenit imediat
Max Korzh concert
Echipajele medicale mobilizate la stadionul Național Arena pentru concertul susținut de Max Korzh au intervenit în 15 cazuri medicale până la ora 20:00, fără ca niciuna dintre persoanele asistate să necesite transport la spital.
Cele mai frecvente intervenții au vizat lipotimii, excoriații și acuze la nivelul membrelor inferioare.
Pe tot parcursul evenimentului, în interiorul stadionului sunt amplasate echipaje SMURD și de intervenție pentru stingere, poziționate în zonele de acces/evacuare, în apropierea scenei și în sectoarele de tribune.
A luat foc scena în timpul concetului lui Max Korzh în urma unui moment pirotehnic
Un incident a marcat începutul concertului: în urma momentului pirotehnic pregătit de organizator pentru deschiderea spectacolului, s-au aprins materiale combustibile din recuzita echipei artistului.
Pompierii ISUBIF aflați în dispozitiv au intervenit prompt și au stins flacăra cu stingătoarele, fără ca desfășurarea evenimentului sau siguranța spectatorilor să fie puse în pericol.
