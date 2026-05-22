Pompier condamnat în dosarul Colectiv, încarcerat în Moldova cu o pedeapsă redusă. A fugit din România în urmă cu patru ani

Antonina Radu, unul dintre pompierii condamnați în dosarul Colectiv, care a fugit din România înainte de executarea pedepsei, se află în prezent încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa o pedeapsă mai mică decât cea stabilită de instanțele române, a anunțat vineri Ministerul Justiției.

Antonina Radu, pompier în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, a fost condamnată definitiv în mai 2022, alături de colegul său George Matei, la 8 ani și 8 luni închisoare. Cei doi au fost găsiți vinovați că au permis funcționarea clubului Colectiv, deși cunoșteau că localul nu deținea aviz de securitate la incendiu. Incendiul din octombrie 2015 a ucis 65 de persoane și a rănit peste 200.

Antonina Radu a fugit în Republica Moldova, având dublă cetățenie

Beneficiind de dublă cetățenie, Antonina Radu a fugit din România și a fost dată în urmărire internațională, fiind ulterior localizată pe teritoriul Republicii Moldova, stat care, potrivit legislației proprii, nu își extrădează cetățenii. În aceste condiții, Ministerul Justiției din România a transmis, la 31 mai 2022, autorităților moldovene o cerere de preluare a executării pedepsei.

La patru ani de la pronunțarea sentinței, Ministerul Justiției a confirmat că Republica Moldova a recunoscut condamnarea și a dispus executarea acesteia pe teritoriul său. Instanța moldovenească a pronunțat însă o pedeapsă de 6 ani de închisoare, mai mică decât cei 8 ani și 8 luni aplicați în România.

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina”, se arată în comunicatul MInisterului Justiției.