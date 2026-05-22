Scenariu de război: NATO a simulat activarea Articolului 5 după un atac fictiv asupra României

Sursă: Realitatea.Net

Scenariu de război urban de o gravitate extremă în România. În cadrul exercițiului militar multinațional Trojan Footprint 2026, forțele speciale ale NATO au simulat răspunsul aliat în cazul unui atac asupra teritoriului românesc. Scenariul de criză a presupus infiltrarea unor trupe inamice într-o clădire abandonată din țară, transformată ilegal de forțele de ocupație într-o fabrică clandestină de drone militare

În cadrul exercițiului militar de amploare „Trojan Footprint 2026”, militarii au simulat o agresiune directă asupra țării noastre. Scenariul a presupus infiltrarea unor trupe inamice și ocuparea unei clădiri dezafectate, pe care atacatorii au transformat-o rapid într-un centru logistic ilegal pentru producția de drone destinate unor atacuri de tip hibrid.

Gravitatea acestei invazii fictive a dus, conform protocolului militar, la simularea activării imediate a Articolului 5 din Tratatul NATO, activându-se astfel mecanismul de apărare colectivă prin care aliații intervin militar pentru protejarea statului membru agresat.

Asalt de elită: Comandourile din Bacău și operatorii italieni au curățat clădirea

Imediat ce serviciile de informații au localizat baza clandestină unde inamicii asamblau aparatele de zbor, forțele aliate au trecut la contraatac. Misiunea de neutralizare a amenințării a fost una de o precizie chirurgicală, bazată pe acțiunea rapidă a structurilor de elită.

Pentru curățarea clădirii și distrugerea echipamentelor de producție au fost dislocați operatori din Batalionul 53 Comando Bacău, care au acționat cot la cot cu militari din cadrul Forțelor Speciale Italiene. Luptătorii s-au infiltrat tactic în perimetru, au pătruns în forță în imobil și au îndeplinit obiectivul principal: lichidarea combatanților ostili și securizarea tehnologiei militare captive.

Ce reprezintă exercițiul strategic Trojan Footprint 2026

Desfășurat pe flancul estic al NATO, Trojan Footprint 2026 a fost proiectat ca fiind cel mai mare și complex exercițiu al aliaților din această regiune, având ca scop principal descurajarea oricărei forme de agresiune externă. Dincolo de spectacolul tactic, manevrele urmăresc creșterea interoperabilității și a vitezei de reacție comună între armatele partenere în cazul declanșării unui conflict real.

Inițiat în anul 2016, „Trojan Footprint” a evoluat constant, devenind în prezent cel mai important și respectat exercițiu dedicat trupelor de operațiuni speciale (SOF) de pe continentul european. Organizat o dată la doi ani, programul aduce la un loc toate componentele strategice ale armatei americane — Forțele Aeriene, Terestre, Marina, Corpul de Infanterie Marină și Forțele Spațiale — care se antrenează integrat cu structurile de elită ale țărilor membre NATO pentru a garanta stabilitatea regională.