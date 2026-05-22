Regizorul Cristian Mungiu, acuzat de propagandă reacționară pentru filmul „Fjord”

Scandal uriaș după premiera noului film regizat de Cristian Mungiu. Regizorul român este acuzat de propagandă reacționară după prezentarea filmului „Fjord”. Pelicula este inspirată de povestea reală a lui Marius şi Ruth Bodnariu, o familie creștină româno-norvegiană, care s-a aflat în urmă cu 10 ani în conflict cu sistemul de protecție a copilului din Norvegia. Cazul a stârnit reacții aprinse atât în țară cât și în întreaga lume.

oul film al lui Cristian Mungiu, „Fjord”, inspirat din cazul familiei Bodnariu, a devenit una dintre cele mai controversate producții prezentate anul acesta la Cannes.

Drama, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, pornește de la un caz real care a atras atenția internațională în urmă cu zece ani. Atunci, cei cinci copii ai familiei Bodnariu au fost preluați de autoritățile norvegiene. Au urmat luni de dispute juridice și mediatice; copiii au fost în cele din urmă înapoiați părinților, iar autoritățile au renunțat la acuzații.

Deși filmul a fost aplaudat timp de aproximativ zece minute, el a primit și o analiză severă din partea unui cunoscut critic britanic de film, în The Guardian .

Peter Bradshaw i-a acordat două stele din cinci, remarcând că regizorul român încearcă să prezinte familia drept victimă. „Prejudecățile liberale față de ei, fie pentru că sunt creștini, fie pentru că sunt români, joacă probabil un rol. Dar faptele nu par totuși neclare: Mihai admite că își mai lovește sau plesnește ocazional copiii – ceva considerat destul de normal în lumea robustă a României. Însă vânătăile și urmele observate nu indică oare ceva mai grav?”, notează Bradshaw.

În schimb, publicații precum Variety și The Telegraph au acordat fiecare punctajul maxim, lăudând felul în care filmul abordează multiculturalismul, birocrația și conflictul dintre valori, scrie Mediafax. Next Best Picture a notat filmul cu 90/100, iar IndieWire, TheWrap, Screen Rant și Radio Times se află, de asemenea, în zona favorabilă.