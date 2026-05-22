S-a stabilit DEFINITIV cine se va ocupa de vânzarea și lichidarea șantierului Damen Mangalia
Protest la Damen Mangalia
Adunarea creditorilor Damen Shipyards Mangalia a decis cine va prelua lichidarea judiciară a companiei și procedura de vânzare a șantierului naval, după declararea falimentului.
Onorariul lichidatorului judiciar CITR SPRL – Filiala Constanța va fi format dintr-o sumă fixă de 20.000 de euro + TVA pe lună, pe întreaga durată a procedurii de faliment, la care se adaugă un onorariu variabil de 2,5% din valoarea obținută din vânzarea activelor sau din recuperarea datoriilor pe care le avea șantierul.
Adunarea Creditorilor Damen Shipyards Mangalia se va întruni marțea viitoare, la ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar, pentru a supune votului planul de vânzare a șantierului într-un interval de minimum șase luni, cu un preț de pornire de 100% din valoarea de piață.
Toți cei 1.011 angajați ai Damen Shipyards Mangalia vor fi concediați prin procedură de disponibilizare colectivă.
Citește și:
- 17:26 - Bolojan fuge din nou de jurnaliși și se enervează când îi sunt puse întrebări incomode - VIDEO
- 17:14 - România este plină de gropi, în timp ce China are stâlpi inteligenți care se rotesc ca să îți arate drumul. Experiența unui român care l-a lăsat cu gura căscată - VIDEO
- 17:02 - Regizorul Cristian Mungiu, acuzat de propagandă reațcșionariu pentru filmulu "Fjord"
- 16:57 - Pompier condamnat în dosarul Colectiv, încarcerat în Moldova cu o pedeapsă redusă. A fugit din România în urmă cu patru ani
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News