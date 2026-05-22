S-a stabilit DEFINITIV cine se va ocupa de vânzarea și lichidarea șantierului Damen Mangalia

Adunarea creditorilor Damen Shipyards Mangalia a decis cine va prelua lichidarea judiciară a companiei și procedura de vânzare a șantierului naval, după declararea falimentului.

Onorariul lichidatorului judiciar CITR SPRL – Filiala Constanța va fi format dintr-o sumă fixă de 20.000 de euro + TVA pe lună , pe întreaga durată a procedurii de faliment, la care se adaugă un onorariu variabil de 2,5% din valoarea obținută din vânzarea activelor sau din recuperarea datoriilor pe care le avea șantierul.

Adunarea Creditorilor Damen Shipyards Mangalia se va întruni marțea viitoare, la ora 11.00 , la sediul lichidatorului judiciar, pentru a supune votului planul de vânzare a șantierului într-un interval de minimum șase luni, cu un preț de pornire de 100% din valoarea de piață .

Toți cei 1.011 angajați ai Damen Shipyards Mangalia vor fi concediați prin procedură de disponibilizare colectivă .