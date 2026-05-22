Pilotul român care a doborât drona din Estonia, decorat. A primit „Emblema de emisar pentru pace”

Sursă: Realitatea.net

Pilotul român care a interceptat și doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei a fost decorat de ministrul Apărării, Radu Miruță, în timpul unei vizite oficiale efectuate la detașamentul românesc „Carpathian Vipers” din Lituania.

Militarii români participă la misiunea NATO de Poliție Aeriană în statele baltice.

Distincție acordată în cadrul unei ceremonii oficiale

În cadrul ceremoniei, ministrul Apărării i-a oferit pilotului „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Radu Miruță a spus că reușita pilotului român vine după ani de pregătire și este rezultatul muncii întregului detașament.

„În spatele acelui moment au stat ani de pregătire, disciplină, sute de ore de zbor, coordonare și o echipă întreagă care și-a făcut corect datoria”, a declarat ministrul.

Acesta le-a mulțumit și celorlalți membri ai detașamentului „Carpathian Vipers”, format din aproape 100 de militari români aflați în misiune în Lituania.

Drona a fost neutralizată deasupra Estoniei

Potrivit autorităților estoniene, drona a fost detectată de radare și monitorizată în cooperare cu Letonia și Lituania.

Aeronava fără pilot a fost interceptată de un avion F-16 românesc aflat în misiunea NATO Baltic Air Policing și neutralizată deasupra zonei Lacului Võrtsjärv.

Incidentul a fost confirmat de ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, iar în sudul Estoniei a fost declanșată o alertă aeriană înainte ca autoritățile să anunțe că situația este sub control.

România participă pentru a patra oară la misiunea din Lituania

Radu Miruță a subliniat că Forțele Aeriene Române participă pentru a patra oară la misiunea NATO din statele baltice.

Ministrul a transmis că va continua demersurile pentru modernizarea Armatei României și pentru dotarea militarilor cu tehnologia necesară.

„Vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru seriozitate și pentru modul în care reprezentați România aici, la Šiauliai”, a transmis ministrul Apărării.