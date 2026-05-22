Ucraina a atacat rafinăria de petrol rusă Iaroslavl, aflată la 700 de km depărtare. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskyy a anunţat vineri că forţele ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Iaroslavl, Rusia, situată la aproximativ 700 de kilometri de graniţa cu Ucraina. Potrivit Reuters, atacul face parte din seria operaţiunilor desfăşurate de Kiev împotriva infrastructurii petroliere ruseşti.

„În special, peste noapte, Forţele de Apărare ale Ucrainei au acţionat împotriva ţintelor asociate cu rafinăria de petrol din Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul nostru”, a declarat Volodimir Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

În ultima vreme, Ucraina şi-a intensificat atacurile în Rusia, cu scopul de a perturba industria petrolieră rusă şi de a reduce veniturile care ajută Moscova să finanţeze războiul din Ucraina. Preţurile globale la energie au crescut în timpul conflictului din Iran, iar sancţiunile asupra vânzărilor de petrol ale Moscovei au fost relaxate.

De asemenea, Kievul a adoptat din ce în ce mai des tactica de a lovi aceleaşi instalaţii de mai multe ori.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat pe X că Ucraina a lovit 11 instalaţii petroliere ruseşti în această lună, până la data de 21 mai, inclusiv una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirişi.

Practic toate rafinăriile majore de petrol din Rusia centrală au fost forţate să oprească sau să reducă producţia de combustibil în urma atacurilor cu drone ucrainene din ultimele zile, au arătat datele oficiale, au declarat surse Reuters săptămâna aceasta.

„Aducem războiul acasă – în Rusia – şi este absolut corect”, a conchis Volodimir Zelenski.