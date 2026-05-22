Scandal uriaș în Marea Britanie: Primarul ales al unui mare oraș, acuzat că nu știe bine limba engleză VIDEO

Premieră istorică urmată de un scandal monstru, în Marea Britanie. Birmingham, al doilea oraș ca mărime din Anglia, după Londra, are, pentru prima dată, un primar de religie musulmană, însă ceremonia sa de învestire a declanșat o controversă uriașă. Dincolo de rugăciunea islamică rostită în premieră la eveniment, discursul oficial al noului edil a stârnit un val de critici, acesta fiind acuzat public că nu stăpânește și nu vorbește corect limba engleză.

Orașul Birmingham, cel mai mare centru urban al Marii Britanii după capitala Londra, marchează o schimbare istorică la nivelul conducerii sale administrative. Zakir Chaudhry, un politician născut în Pakistan, a fost învestit oficial în funcția de primar, devenind primul musulman care preia frâiele acestei metropole. Dincolo de caracterul inedit al evenimentului, ceremonia de preluare a mandatului a fost rapid umbrită de o dezbatere aprinsă în spațiul public și în mediul online, generată de dificultățile noului edil de a se exprima în limba țării pe care o reprezintă.

O ceremonie atipică și reproșuri pe internet

Festivitatea oficială de învestire a inclus, în premieră pentru administrația locală din Birmingham, rostirea unei rugăciuni musulmane menite să atragă succesul asupra noului mandat. Momentul culminant și cel mai comentat al serii a fost însă discursul de deschidere susținut de Zakir Chaudhry. Numeroși spectatori, dar și utilizatori ai rețelelor de socializare care au urmărit imaginile, au remarcat imediat că noul primar s-a chinuit vizibil să își ducă alocuțiunea la bun sfârșit, având lacune mari și dificultăți evidente în exprimarea în limba engleză.

Scena a polarizat rapid opinia publică britanică. În timp ce o parte a internauților consideră inacceptabil ca liderul unui oraș de o asemenea importanță să nu stăpânească la perfecție limba statului, alte voci au sărit în apărarea sa, argumentând că abilitățile administrative și dorința de a ajuta comunitatea sunt mult mai importante decât fluența verbală sau accentul nativ.

Noua realitate demografică din Birmingham

Ascensiunea politică a lui Zakir Chaudhry nu este una întâmplătoare, ci reflectă transformările profunde prin care a trecut metropola în ultimele decenii. Birmingham a fost destinația principală pentru mai multe valuri succesive de migrație, care au reconfigurat radical structura demografică a zonei. În prezent, populația orașului este dominată numeric de comunități mari de imigranți veniți din Asia de Sud, religia islamică devenind un element central în viața socială și politică locală.

Modelul Londrei și precedentul Sadiq Khan

Situația din Birmingham amintește inevitabil de un scenariu deja consolidat în capitala Marii Britanii. Londra este condusă de ani buni de Sadiq Khan, un politician care împărtășește o origine similară, fiind tot de confesiune musulmană și având rădăcini pakistaneze. Spre deosebire de controversele lingvistice din Birmingham, Khan a reușit să devină unul dintre cei mai populari și influenți lideri politici din Regatul Unit, demonstrând că multiculturalismul a devenit o componentă de bază la vârful marilor administrații britanice.