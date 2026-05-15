BNR menține dobânda-cheie la 6,5%, dar avertizează: inflația explodează din nou în România

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis, vineri, 15 mai 2026, menținerea dobânzii-cheie la nivelul de 6,5% pe an. Decizia vine într-un context economic complicat, marcat de creșterea inflației, scumpirea combustibililor și tensiunile generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit comunicatului transmis de BNR, banca centrală a hotărât și menținerea dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an, precum și a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. De asemenea, au fost păstrate nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru băncile comerciale.

BNR arată că rata anuală a inflației a crescut în martie 2026 la 9,87%, față de 9,31% în februarie, iar în aprilie a ajuns la 10,71%. Principalele cauze sunt scumpirea combustibililor, creșterea prețurilor la gaze naturale și majorarea unor prețuri administrate. În același timp, oficialii băncii centrale spun că activitatea economică s-a contractat în primul trimestru din 2026 cu 0,2%, după scăderea de 2% din ultimele trei luni ale anului trecut.

BNR mai precizează că vânzările din comerț au continuat să scadă, iar producția industrială și-a accentuat declinul. În schimb, sectorul construcțiilor a avut o evoluție ușor pozitivă.

BNR: inflația ar putea începe să scadă din toamnă

Potrivit noilor estimări ale băncii centrale, inflația ar urma să rămână ridicată în perioada următoare, însă ar putea începe să scadă mai accentuat din trimestrul al treilea din 2026.

„Rata anuală a inflației va cunoaște însă o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026”, transmit reprezentanții BNR.

Instituția avertizează însă că există în continuare riscuri mari pentru economie, atât din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a crizei energetice, cât și pe fondul incertitudinilor politice interne.

Ce spune BNR despre economie

Banca Națională susține că absorbția fondurilor europene și reformele economice rămân esențiale pentru stabilitatea economiei românești. Totodată, oficialii BNR spun că monitorizează atent evoluțiile economice și sunt pregătiți să intervină pentru menținerea stabilității prețurilor și a sistemului financiar. Următoarea ședință de politică monetară a BNR va avea loc pe 8 iulie 2026.