Criza din Orientul Mijlociu lovește companiile aeriene. Wizz Air și Ryanair admit că mai au kerosen până în luna iulie

Sursă: Realitatea.net

Companiile aeriene low-cost Wizz Air și Ryanair au anunțat că au suficiente rezerve de kerosen pentru a menține zborurile cel puțin până la mijlocul lunii iulie, în contextul crizei provocate de războiul din Iran și blocajelor din Strâmtoarea Ormuz.

Reprezentanții companiilor spun că, deocamdată, zborurile pentru sezonul de vară nu sunt în pericol, însă admit că situația devine greu de anticipat dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Criza afectează puternic industria aviatică, după ce prețul kerosenului a crescut masiv în ultimele luni. Aproape o cincime din petrolul mondial tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar restricțiile și blocajele din zonă au creat presiuni uriașe pe piața combustibililor.

Directorul general al Wizz Air, József Váradi, a declarat că prețul kerosenului a ajuns aproape de 1.400 de dolari pe tonă, aproape dublu față de perioada de dinaintea conflictului. Și Lufthansa a anunțat că are combustibil asigurat până la începutul verii, însă după luna iulie situația ar putea deveni incertă.

Companiile caută surse alternative

Operatorii aerieni spun că încearcă să compenseze lipsa combustibilului din zona Golfului Persic prin importuri din alte regiuni, precum Statele Unite sau Nigeria, însă costurile sunt mult mai mari. În paralel, mai multe aeroporturi europene au început să își mărească rezervele de kerosen. Potrivit datelor din industrie, stocurile de combustibil pentru avioane au crescut cu peste 60% în luna aprilie. Totuși, analiștii avertizează că, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, problemele de aprovizionare ar putea deveni serioase în a doua parte a verii.

Șefii marilor companii aeriene spun că încearcă să evite panica înaintea sezonului concediilor, mai ales că vara reprezintă cea mai importantă perioadă pentru încasările din turism și transport aerian.

„Nu cred că vom rămâne fără combustibil”, a spus directorul Wizz Air, în timp ce reprezentanții Ryanair au transmis că riscul unor întreruperi imediate este redus. Și oficialii europeni vorbesc despre un optimism prudent, dar admit că evoluția conflictului din Orientul Mijlociu va fi decisivă pentru lunile următoare.