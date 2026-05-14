Expert în energie: „Benzinăriile se vor goli în câteva zile!”

Sursă: Realitatea PLUS

Războiul din Orient nu dă semne că se oprește și există riscul unei penurii de carburanți pe piață. Semnalul de alarmă a fost tras de expertul în Energie, Dumitru Chisăliță în exclusivitate la Realitatea PLUS. Acesta a mai transmis că este posibil ca istoria să se repete ca în a doua parte a lunii aprilie.

Avertismentul lansat de Dumitru Chisăliță

„Există posibilitatea ca urmarea fenomenului care vedem că se repetă în luna, luna aprilie. Suntem pe un fond de creștere a prețului barilului de petrol, dar în același timp scade prețul la pompă.

Cel mai probabil vom vedea în zilele următoare, 3, 4, 5, 7 zile, o scădere a prețului și la motorină și la benzină.

Acest lucru, la fel ca în luna aprilie, probabil că va determina ca anumiți clienți să se mută de la locațiile și firmele de la care cumpărau ei în mod tradițional, către cei care oferă momentan prețuri mai mici.

Această situație cel mai probabil va determina o creștere a consumului local în anumite stații de furnizare a carburanților și există posibilitatea, ca și în aprilie, pe o perioadă scurtă în anumite stații pentru anumite produse să nu existe un anumit tip de combustibil.”, a zis Dumitru Chisăliță, expert în energie.