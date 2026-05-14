Preț carburanți joi, 14 mai 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină din România

Sursă: Realitatea.net

Șoferii care au alimentat joi, 14 mai 2026, au găsit prețuri aproape identice cu cele din ziua precedentă în majoritatea benzinăriilor din țară. Atât benzina, cât și motorina au rămas la aceleași valori în București, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce la Cluj-Napoca s-a observat o ușoară scădere la motorină.

Datele analizate din platforma peco-online.ro arată că prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat, după scumpirile importante din ultimele luni.

Benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru

Cea mai ieftină benzină standard din marile orașe monitorizate costă joi 9,12 lei/litru și se găsește la stațiile Petrom. Prețul a rămas neschimbat față de zilele precedente. La Socar, benzina standard se vinde cu 9,14 lei/litru, același preț afișat încă de luni. În același timp, Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil au menținut prețul de 9,18 lei/litru. Raportat pe orașe, benzina standard costă 9,12 lei/litru în București, Timișoara, Iași și Constanța. Singura diferență apare la Cluj-Napoca, unde cel mai mic preț este de 9,09 lei/litru.

Motorina s-a ieftinit ușor în Cluj-Napoca

La motorină, prețurile au rămas stabile în majoritatea orașelor monitorizate. În București, un litru de motorină standard costă 9,38 lei la stațiile Petrom. Rompetrol, OMV și MOL afișează joi același preț de 9,44 lei/litru, în timp ce la Socar și Lukoil motorina standard se vinde cu 9,59 lei/litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina standard costă 9,38 lei/litru. În schimb, la Cluj-Napoca, prețul a scăzut ușor și a ajuns la 9,37 lei/litru, cu un ban mai puțin față de ziua precedentă.

Unde sunt cele mai mici prețuri din țară

Potrivit datelor centralizate joi, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,95 lei/litru și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș. Prețul a rămas neschimbat încă de luni. La motorină, cel mai mic preț este de 9,35 lei/litru și poate fi găsit la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul scumpirilor, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Creșterile sunt influențate atât de tensiunile internaționale și prețul petrolului, cât și de problemele din zona Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.