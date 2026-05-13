Scumpirea energiei și carburanților a aruncat România în criză. Ce s-a scumpit cel mai mult în ultimul an

Sursă: Realitatea.net

Rata anuală a inflației a urcat în aprilie la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Datele INS arată clar: energia și carburanții au detonat prețurile, iar efectul de domino a împins în sus costul alimentelor și al serviciilor.

ENERGIA, PRINCIPALUL DETONATOR AL SCUMPIRILOR

Creșterile cele mai mari sunt în zona energiei, care a destabilizat întregul coș de consum:

Energie electrică – +54,18%

Motorină – +32,68%

Benzină – +22,42%

Combustibili – +15,65%

Aceste majorări au alimentat scumpiri în lanț în transport, producție, agricultură și servicii, împingând inflația la un nivel greu de suportat pentru populație.

EFECTUL DE DOMINO: ALIMENTELE DE BAZĂ, TOT MAI SCUMPE

Creșterea costurilor de transport și producție s-a transmis rapid în prețurile alimentelor:

Ouă – +14,78%

Fructe proaspete – +11,77%

Lapte – +9,30%

Pâine – +8,96%

Carne și produse din carne – +5,98%

Românii plătesc acum mai mult pentru aproape toate produsele de bază, în timp ce veniturile reale continuă să scadă.

SERVICIILE, ȘI ELE ÎN CREȘTERE PUTERNICĂ

Servicii – +13,04%

Transportul, reparațiile, întreținerea locuinței și alte servicii au fost puternic influențate de scumpirea energiei și a carburanților.

Toate datele sunt furnizate de INS.