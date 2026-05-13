„Economia românească a intrat accelerat în zid. Experimentul Bolojan a eșuat” - economistul Cristian Socol

Economia României a intrat într-o fază de contracție severă, iar „criza socială asociată este profundă”, avertizează economistul Cristian Socol. Reacția vine la scurt timp după ce Institutul Național de Statistică a anunțat o nouă scădere a produsului intern brut și o inflație care depășește 10%.

PIB în scădere pentru al treilea trimestru consecutiv

Cristian Socol afirmă că „Experimentul Bolojan a eșuat. Economia românească a intrat accelerat în zid. Criza socială asociată este profundă”.

El amintește că avertismentele au fost formulate încă din urmă cu trei luni: „Nu vorbim despre o simplă răceală, ci despre gripă în toată regula”. Iar datele confirmă: „Minus 1,5% cădere a PIB real în trimestrul 4 și minus 1,5% în trimestrul 1 din 2026 arată nu doar o recesiune tehnică ușoară, ci o prăbușire a economiei”.

Economistul subliniază că România are „a 2-a cea mai mare cădere trimestrială dintre țările UE”, iar în prezent „doar România și Irlanda sunt în recesiune tehnică”.

Potrivit INS, produsul intern brut a scăzut cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din 2025. În paralel, rata anuală a inflației a urcat în aprilie 2026 la 10,7%.

„O aterizare dură cu victime”

Socol compară efectele sociale ale declinului economic cu cele ale unei „aterizări dure cu victime: românii cu venituri mici și medii, profesorii, medicii și lucrătorii din sănătate, precum și companiile mici și mijlocii”.

În opinia sa, mesajele oficiale încearcă să minimalizeze situația, prin introducerea sintagmei "prăbușirea economică pozitivă”.

Consumul se prăbușește, puterea de cumpărare scade

Economistul amintește că România înregistrează „8 luni consecutive de reducere a comerțului cu amănuntul”, iar „puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu net a scăzut 8 luni la rând – cea mai mare scădere din ultimii 15 ani”.

În cazul pensionarilor, spune Socol, este „cea mai dramatică pierdere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani”, iar faptul că „55.700 de locuri de muncă au dispărut din economie”, ceea ce confirmă deteriorarea pieței muncii.