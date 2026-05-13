Preț carburanți miercuri, 13 mai. Cât a ajuns să coste motorina după a șasea ieftinire consecutivă

Sursă: Realitatea.net

Prețurile la motorină au continuat să scadă miercuri, 13 mai 2026, în aproape toate marile rețele de benzinării din România. Este a șasea zi consecutivă de ieftinire a carburantului, iar diferența față de săptămâna trecută a ajuns la aproape 50 de bani pe litru.

Potrivit datelor analizate de pe peco-online.ro , prețul mediu al motorinei a coborât de la 9,83 lei/litru, cât era joi, 7 mai, la 9,38 lei/litru miercuri, 13 mai, ceea ce înseamnă o scădere totală de 45 de bani pe litru în doar șase zile. În schimb, benzina standard a rămas aproape neschimbată în ultimele zile, iar cele mai mici prețuri se mențin la nivelul de la începutul săptămânii.

Cât costă benzina în marile orașe

Cea mai ieftină benzină standard se găsește miercuri la stațiile Petrom, unde litrul costă 9,12 lei. Același preț este practicat în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, benzina standard este ușor mai ieftină și poate fi găsită la 9,09 lei/litru. Stațiile Socar vând benzina cu 9,14 lei/litru, în timp ce Rompetrol, OMV și MOL au menținut prețul de 9,18 lei/litru. Singura modificare importantă a venit la Lukoil, unde benzina s-a ieftinit cu 4 bani și a ajuns la 9,18 lei/litru.

Motorina s-a ieftinit cu 15 bani într-o singură zi

Scăderile cele mai vizibile continuă să apară la motorină. În toate cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,38 lei/litru. La stațiile Petrom, motorina s-a ieftinit miercuri cu 15 bani, de la 9,53 lei/litru la 9,38 lei/litru. Aceeași scădere de 15 bani a fost aplicată și de Rompetrol, OMV și MOL, unde carburantul costă acum 9,44 lei/litru. La Socar, prețul motorinei a rămas nemodificat, la 9,59 lei/litru. În schimb, Lukoil a redus prețul cu 14 bani, de la 9,73 lei/litru la 9,59 lei/litru.

Unde sunt cele mai ieftine prețuri la carburanți în România

Potrivit datelor publicate de peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard din România se găsește miercuri la o stație Petrolium din Iernut, unde litrul costă 8,95 lei. Cea mai ieftină motorină standard este la o stație VhExtraOil din Agigea, unde prețul a ajuns la 9,35 lei/litru, după o nouă reducere de 15 bani față de ziua precedentă.