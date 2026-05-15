Gheorghe Piperea (AUR): Un guvern Bolojan 2 ar fi o palmă morală oribilă la adresa poporului

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a partidelor din fosta coaliție, acuzând „înțelegeri de culise” și tentative de a reînvia o formulă politică respinsă masiv de români. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Piperea susține că discuțiile privind un posibil „Bolojan 2” sau o reeditare a alianței PSD–PNL–USR–UDMR reprezintă o sfidare la adresa electoratului și „o palmă morală oribilă pentru români”.

„Conform Constituției, 45 de zile durează interimatul. Eu mă îndoiesc de faptul că președintele Nicușor Dan va ajunge la o soluție în două săptămâni, după consultările convocate luni, oricum nu în timp atât de scurt. În general, el este omul tergiversărilor.”

Pentru a-și argumenta scepticismul, Piperea a invocat și starea actuală a fostei coaliții.

„Este greu de crezut că, după o criză politică atât de inflamată din fosta coaliție de guvernare, se va desemna atât de rapid un premier. Avem un PSD care este tot mai vehement împotriva PNL și USR, avem un USR care folosește termeni din ce în ce mai violenți, tot mai agresivi la adresa PSD. Mi-e greu să cred că se va face o coaliție în aceleași condiții.”

Chiar și așa, europarlamentarul a subliniat faptul că în spatele ușilor închise se discută totuși si despre astfel de scenarii controversate.

„Am înțeles că Ilie Bolojan se gândește la un cabinet Bolojan 2, ba mai mult, se vorbește în ultima vreme despre o PSD–PNL–USR–UDMR, despre refacerea coaliției, ceea ce ar însemna o palmă morală oribilă la adresa societății, ar fi o sfidare, în condițiile în care peste 80% din populație s-a pronunțat împotriva unui guvern Bolojan. Să avem un guvern Bolojan 2 ar fi megadispreț. Sper că Nicușor Dan va fi mai atent, cum nu a fost până acum, la percepția publicului, pentru că publicul nu mai acceptă astfel de experimente”, a precizat europarlamentarul AUR, în exclusivitate la Realitatea Plus.

În ceea ce privește scenariile privind o colaborare cu AUR într-un viitor proiect de guvernare, euPiperea s-a pronușat că sșansele sunt "aproape zero".

„Mă tem că șansele pentru un guvern PSD–AUR sunt zero. AUR se va duce la consultări, AUR va da acestea formal, dar în orice caz nu va face parte dintr-un guvern din care nu are premierul. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, când a pus cele trei condiții privind formarea unui guvern minoritar sau, hai să-i spunem, condus de PSD, a început prin a spune: «nu cu AUR!».”

