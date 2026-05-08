Incident șocant într-o școală: Elev de 12 ani înjunghiat de un coleg de clasă în timpul pauzei

Sursă: Realitatea.net

Un conflict între colegi de clasă s-a transformat într-un atac sângeros la Liceul Tehnologic din Vinga din județul Arad. Un copil de numai 12 ani a ajuns la spital în stare gravă, fiind preluat de un elicopter SMURD după ce a fost atacat cu un cuțit în pauză.

O ceartă banală izbucnită într-o pauză s-a transformat într-o tragedie care a zguduit comunitatea din localitatea Vinga. Protagoniștii incidentului sunt doi elevi de 12 ani, colegi în aceeași clasă a V-a la Liceul Tehnologic din comună. Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită de cursuri a devenit scena unei agresiuni de o violență rară în mediul școlar, după ce unul dintre copii și-a atacat colegul cu o armă albă.

Dinamica atacului și intervenția de urgență a medicilor

Potrivit detaliilor oferite de inspectorul școlar general Marius Gondor, conflictul spontan dintre cei doi elevi a degenerat rapid, unul dintre aceștia folosind un cuțit pentru a-și răni colegul. Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit că victima a suferit răni prin înjunghiere în zona spatelui și la o mână, arma folosită fiind, se pare, un cuțit de bucătărie. Imediat după incident, cadrele didactice prezente în școală au reacționat prompt, apelând serviciul de urgență 112 pentru a solicita sprijin medical.

Având în vedere natura rănilor și vârsta fragilă a victimei, autoritățile au decis mobilizarea unui elicopter SMURD. Copilul a fost preluat de echipajul medical în stare stabilă și conștientă, fiind transportat de urgență la un spital specializat în îngrijirea minorilor din municipiul Timișoara pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate.

Anchete paralele desfășurate de Poliție și Inspectorat

În urma evenimentului sângeros, forțele de ordine au izolat unitatea de învățământ și au început o investigație amănunțită la fața locului. Polițiștii audiază martorii și cadrele didactice pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care minorul a reușit să introducă un cuțit în școală și ce anume a declanșat o reacție atât de violentă.

Simultan cu ancheta penală, Inspectoratul Școlar Județean a demarat o cercetare internă la nivelul Liceului Tehnologic din Vinga. Autoritățile educaționale monitorizează situația și încearcă să înțeleagă dacă au existat semne anterioare de comportament agresiv între cei doi elevi sau dacă incidentul a fost unul complet izolat. În timp ce starea victimei pare să fie sub controlul medicilor, comunitatea școlară rămâne sub stare de șoc, fiind necesare măsuri de consiliere psihologică pentru elevii care au asistat la scenele violente.