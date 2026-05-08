Incendiu la Universitatea „Regele Mihai I” din Timișoara: o magazie a luat foc

Pompierii au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un corp de clădire de la Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara. Din primele informații, este vorba despre o magazie a unei clădiri aflate în renovare.

”În jurul orei 11:25, ISU Timiş a fost solicitat să intervină pentru lichidarea unui incendiu într-un corp de clădire aflată în renovare, la Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara (Calea Aradului). La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, 3 autospeciale de stingere, o autospecială de lucru la înălţime şi 16 pompieri”, au transmis, vineri, reprezentanții ISU Timiş.

La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului, s-a constatat că incendiul se manifesta într-o magazie de la parterul construcţiei, cu degajări mari de fum în toată clădirea.

”Din interiorul clădirii, s-au autoevacuat 4 persoane (muncitori). Aceştia nu necesită îngrijiri medicale”, au precizat pompierii.

Incendiul este localizat. Se lucrează pentru lichidarea acestuia şi evacuarea fumului.