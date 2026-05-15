Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul ortoped Alexandru Ulici: Când trebuie să mergem cu copilul la control - VIDEO
15 mai 2026, 11:31
Medicul ortoped Alexandru Ulici
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul ortoped Alexandru Ulici. Cunoscutul specialist a dezvăluit când trebuie să mergem cu copilul la un control.
,,Recomandarea noastră este ca, în primele patru săptămâni de la naștere, părinții să vină cu copilul pentru prima ecografie de șold și pentru un control la patru luni. După aceea, la un an și două luni, iar apoi copilul trebuie văzut o dată pe an, până la terminarea creșterii.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.
Citește și:
- 12:32 - Un nou tip de colesterol, indicatorul care poate crește de până la patru ori riscul de infarct și AVC
- 09:23 - Formațiunea uterină care poate modifica menstruația
- 07:40 - Un student a decedat în Marea Britanie din cauza unei suspiciuni de meningită, iar alţi doi tineri sunt spitalizaţi
- 12:27 - Un britanic care trebuia să stea în carantină din cauza hantavirusului a fost găsit într-un bar din Italia
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News