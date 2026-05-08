Prima reacție a BNR, după ce EURO a atins un record istoric: „Piețele așteaptă răspunsuri în privința situației politice!”

Banca Națională a venit cu prima reacție, după ce euro a atins un nou record istoric. Purtătorul de cuvânt a declarat că BNR gestionează situația cu toate armele pe care le are la dispoziție, dar că soluția pentru criză se află în altă parte.

BNR: „E o perioadă de instabilitate. Se simte pe piețe!”

„E o perioadă de instabilitate, ea se simte pe piețe, e o perioadă tulbure.

Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România.

În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua.

Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte...nu sunt la Banca Națională pentru liniștirea piețelor.”, a declarat purtătorul de cuvânt al BNR.