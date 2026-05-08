Vouchere de vacanță și pentru angajații de la privat. Industria turismului cere ajutor pentru privat

Voucherele de vacanță ar putea ajunge și la angajații din mediul privat. Asociația Națională a Agențiilor de Turism cere extinderea sistemului și pentru salariații companiilor private, susținând că măsura ar sprijini turismul românesc și economia locală.

Reprezentanții ANAT spun că voucherele au ajutat sute de mii de români cu venituri mici să meargă în concediu în țară și avertizează că reducerea valorii acestora afectează direct industria turismului.

Totodată, ANAT a clarificat că beneficiarii voucherelor de 800 de lei nu sunt obligați să mai contribuie cu încă 800 de lei din buzunarul propriu pentru a le folosi.

Organizația cere menținerea și extinderea sistemului inclusiv pentru angajații din sectorul privat. În prezent, acordarea voucherelor în mediul privat este opțională și depinde de fiecare angajator.