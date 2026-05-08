Comisia Europeană promite eradicarea sărăciei până în 2050. Peste 27% dintre români, expuși riscului de sărăcie
8 mai 2026, 14:16
Comisia Europeană promite eradicarea sărăciei până în 2050. Totul în contextul în care, peste 27% dintre români sunt expuși riscului de sărăcie arată ultimele date. Media europeană este de 20,9%.
Europa promite eradicarea sărăciei până în 2050
- 20,9% din cetățenii UE sunt expuși riscului de sărăcie
- 27,4% dintre români sunt expuși riscului de sărăcie
- 33,8% dintre copiii din România sunt expuși riscului de sărăcie
- Aproximativ 17% dintre români nu își permit cheltuieli considerate esențiale (încălzirea locuinței, plata utilităților, o alimentație adecvată sau înlocuirea unor bunuri de bază).
