Agricultura, lovită de scumpiri și incertitudine. Criză pe câmp: costurile explodează, deciziile întârzie

Sursă: Realitatea PLUS

Schimbările de la conducerea Ministerului Agriculturii adâncesc nesiguranța din rândul fermierilor, într-un moment deja dificil pentru sector. Costurile cresc, piața rămâne instabilă, iar deciziile salvatoare întârzie. Oamenii spun că au nevoie urgentă de măsuri clare și sprijin real, altfel riscă să nu mai poată continua activitatea.

Fermierii cer măsuri urgente și motorină mai ieftină

Presiunea crește de la o zi la alta în ferme, iar problemele legate de costuri devin tot mai greu de gestionat. În plină campanie de primăvară, oamenii spun că au nevoie urgent de ajutor.

Lipsa unei direcții clare se vede și în zootehnie, unde producătorii spun că nu își pot face planuri.

Mulți continuă doar din pasiune, chiar dacă profitul este tot mai mic.

Fermierii cer intervenția statului și spun că fără sprijin, agricultura riscă să se blocheze.

În acest context, fermierii așteaptă decizii rapide de la noua conducere a ministerului, pentru că orice întârziere înseamnă pierderi greu de recuperat.