Blocarea Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial, pune presiune directă pe prețurile energiei. Cum producția de îngrășăminte depinde puternic de gaz și energie, costurile cresc rapid, iar fermierii sunt primii afectați.

Scumpiri uriașe în agricultură

Problemele vin peste un context deja fragil, după acordul Acordul Mercosur, care a creat dificultăți pentru mulți agricultori europeni. Acum, scumpirile la îngrășăminte riscă să amplifice și mai mult presiunea asupra producției.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că există un risc real de criză alimentară dacă nu sunt luate măsuri urgente. Potrivit acestuia, producția agricolă este deja afectată, iar scenariul cel mai grav arată că până la 3 milioane de hectare ar putea rămâne nelucrate. Asta ar însemna automat o scădere a producției și, în lanț, creșteri de prețuri la alimente.

În același timp, deciziile interne complică situația. Reducerea cu aproximativ 20 la sută a ajutoarelor de stat pentru agricultură limitează capacitatea fermierilor de a face față acestor costuri tot mai mari.