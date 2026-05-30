Tegaedie la Zilele Orașului din Satu Mare: un copil de 2 ani a murit
Tobogan gonflabil/ Profimedia
Momente dramatice la Zilele Orașului din Satu Mare, acolo unde distracția s-a transformat în doar câteva clipe într-un coșmar. Un copil în vârstă de doi ani și-a pierdut viața după un accident produs într-o zonă de joacă amenajată pentru copii.
Potrivit primelor informații, micuțul se afla pe un tobogan gonflabil alături de alți copii când s-a produs incidentul. Aceștia s-ar fi lovit unii de alții în timpul jocului, iar la scurt timp după impact, copilul ar fi intrat în stop cardio-respirator.
Medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare și au luptat mai bine de o oră pentru a-i salva viața. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, copilul a fost declarat decedat.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. În urma incidentului, activitățile din zona de agrement au fost suspendate.
