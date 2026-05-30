Cod galben de VIJELII în aproape toată țara: noile date de la ANM

După temperaturile de vară vine din nou un val de furtuni și vijelii. Meteorologii anunță cod galben de ploi în majoritatea zonelor din țară care vor începe în următoarele ore. Vor fi ploi torențiale în fiecare zi din săptămâna următoare, avertizează specialiștii.

„...contăm pe o vreme general frumoasă. Este adevărat că înnorări și ploi, în general slabe cantitativ, vor fi pe parcursul zilei în Moldova, în estul Transilvaniei, în Muntenia și Dobrogea.

Mâine, de exemplu, vorbim de averse și de descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei, în jumătatea de est a teritoriului.

Pentru data de 1, luni, vremea va deveni instabilă cam în toate regiunile, mai ales din a doua parte a zilei și noaptea vor fi acele perioade cu furtuni, averse torențiale, local descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii...”, a declarat specialistul ANM Mihai Timu.