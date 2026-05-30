Presiuni pentru prelungirea interimatului lui Bolojan: planul PNL și USR

Sursă: Realitatea PLUS

Se fac presiuni uriașe pentru tergiversarea numirii noului premier! Mai multe voci din USR au lansat ideea că Ilie Bolojan ar putea rămâne interimar până în toamnă. Asta în condițiile în care, pe perioada verii, nu ar avea cine să adopte legi, pentru că Parlamentul intră în vacanță, iar Guvernul interimar nu poate emite Ordonanțe de Urgență. Președintele mai are la dispoziție doar o lună să desemneze un nou premier.

A mai rămas doar o lună în care președintele Nicușor Dan trebuie să vină cu o propunere clară de premier, care să fie agreată de toate partidele sau cel puțin de suficienți parlamentari, astfel încât să treacă de vot. Apoi, premierul, tot în această lună, trebuie să își găsească și să își formeze o echipă guvernamentală care să treacă și de votul din Parlament. Asta pentru că de la finalul lunii iunie parlamentarii intră în vacanță, deci până atunci este termenul limită pentru formarea noului guvern.

S-au purtat negocieri pe parcursul a trei săptămâni, dar nu s-a ajuns la niciun consens. Din contră, toate partidele și-au păstrat aceleași linii roșii care sunt contradictorii, deci nu s-a ajuns la o majoritate în Parlament nici în momentul de față. Ba chiar sunt mai multe voci, în special din USR, inclusiv ministrul Apărării, Radu Miruță, face parte dintre acestea, care au lansat scenariul ca guvernul actual să rămână interimar până în toamnă și abia atunci să se găsească o soluție.

Asta ar însemna însă ca pe parcursul verii să nu avem niciun Parlament care să aibă activitate, pentru că, așa cum am spus, intră în vacanță, dar niciun guvern care să poată să emită ordonanțe de urgență pentru că ar fi un guvern interimar. Este un scenariu extrem de dificil pentru țara noastră, mai ales că în următoarele luni trebuie să adoptăm reforme extrem de importante, inclusiv pentru banii din PNRR.

Între timp, și liberalii vin cu propriile scenarii și fac presiuni pentru numirea unui alt premier față de acela pe care și l-ar dori președintele Nicușor Dan. Potrivit unor surse, este vorba despre Eugen Tomac, care este favorit în momentul de față. Liberalii fac însă presiuni pentru numirea lui Sorin Grindeanu în această funcție, chiar dacă, spun aceștia, nu îi vor da votul în Parlament nici ei, dar nici cei din USR. Deci se fac presiuni tocmai pentru ca guvernul interimar să rămână în continuare în funcție și pentru lunile următoare.