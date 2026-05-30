Turist israelian, la spital după ce a fost atacat de urs

Un turist de cetățenie israeliană a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs. S-a întâmplat pe Transfăgărășan, iar potrivit primelor informații, bărbatul a vrut să hrănească animalul.

Din primele informații, bărbatul se afla în zona Arefu, un loc cunoscut pentru aparițiile frecvente ale urșilor. Martorii au sunat la 112, iar echipajele au intervenit imediat. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacul vine ce zilele trecute, un alt turist bulgar, a fost dus de urgenţă la spital, după ce a fost şi el mușcat de mână de un urs. Autoritățile atrag din nou atenția că hrănirea urșilor este interzisă și le recomandă oamenilor să nu se apropie de animalele sălbatice.