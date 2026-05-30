Val de caniculă în Europa: încă cinci DECESE raportate din cauza temperaturilor extreme

Sursă: Realitatea PLUS

Valul de caniculă care a cuprins Europa a provocat tragedii în masă. Încă cinci oameni au murit din cauza căldurii excesive, asta după ce zilele trecute autoritățile din Italia și din Marea Britanie au raportat 13 decese în același context. Printre victime se află și un copil de 12 ani. Băiatul a vrut să se răcorească, a intrat într-un râu și nu a mai putut fi salvat. În vestul Europei temperaturile vor rămâne neobişnuit de mari până la finalul săptămânii, anunță meteorologii.

Ministerul Sănătăţii din Italia a emis alertă roşie de gradul trei pentru oraşele Roma, Florenţa, Bologna şi Torino din cauza valului de caniculă. Papa Leon a sărit în ajutorul unui bărbat care a leşinat în timp ce stătea la coadă pentru a-l saluta.

Potrivit meteorologilor, temperaturile, neobişnuite pentru sfârşitul lunii mai, ar putea ajunge până la 33 de grade Celsius la Torino, 35 de grade la Florenţa şi Bologna sau 33 grade Celsius la Roma.

Previziunile vin în contextul în care Europa se confruntă deja cu un prim val de căldură din acest an. Franța a avut la începutul acestei săptămâni cele mai călduroase zile de mai înregistrate vreodată, au anunțat meteorologii.

În Marea Britanie , numărul victimelor creşte de la o zi la alta. Un copil de 12 ani a murit înecat într-un râu. Boiatul voia să se răcorească, dar medicii nu l-au mai putut salva. Alţi patru oameni au murit și ei după ce, la fel, au intrat în apă pentru a se răcori.





Potrivit buletinului Organizației Meteorologice Mondiale, există o probabilitate de 86% ca unul dintre anii dintre 2026 și 2030 să depășească recordul pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, deținut în prezent de anul 2024. Mai mult, spun experții, ar putea urma cinci ani de caniculă extremă. În același timp, Experții ONU avertizează că valurile de căldură vor fi tot mai intense în Europa.