Tensiuni după perchezițiile de la Primăria Socond: acuzații de „spectacol” din partea unui deputat PNL

Deputatul PNL Adrian Cozma critică intervenția autorităților în dosarul privind Programul „Masă Sănătoasă”, susținând că descinderile au fost disproporționate. Poliția explică însă că acțiunea a respectat procedurile standard de intervenție.

Deputatul PNL Adrian Cozma a făcut, vineri, declaraţii despre percheziţiile care au avut loc pe data de 21 mai, la Primăria Socond şi la mai multe şcoli, într-un dosar penal care ar viza fapte de corupţie în cadrul Programului ”Masă Sănătoasă”.

”În primul rând, încep prin a spune că instituţiile statului trebuie să-şi facă treaba şi trebuie să vină cu răspunsuri rapide, pentru că oamenii vor să ştie exact cum sunt cheltuiţi banii publici (…) Eu solicit ca, în cel mai scurt timp, să fie nişte răspunsuri concrete la această problemă (…) Am înţeles că s-a solicitat printr-o cerere oficială către Parchet ce calitate au persoanele, dacă sunt persoane implicate în acea verificare, cercetare, ce o fi. Răspunsul a fost nu, nicio persoană nu are nicio calitate până în momentul de faţă”, a declarat Adrian Cozma.

Acesta susţine că dispozitivele folosite în cadrul descinderilor au fost supradimensionate.

”Poliţia economică face spectacol”, a afirmat deputatul, referindu-se şi la alte descinderi la casele primarilor din Certeze şi Cămărzana, care ulterior nu au fost chemaţi la audieri sau puşi sub acuzare.

”Toate aceste percheziţe au avut loc cu mascaţi, la primari PNL, întâmplător (…) La comuna Socond am văzut că a avut loc percheziţie la două şcoli şi la primărie. În jur de 35 de mascaţi au înconjurat cele două şcoli, de unde s-au ridicat un registru şi nişte avize (…) Raportul acesta de forţe nu l-am înţeles. Care era pericolul să mergi cu mascaţii în curtea şcolii, să înconjori şcoala? (…) Deci, faptul că facem un asemenea spectacol, sigur că eu nu pun la îndoială cercetarea şi modul în care ar trebui să se desfăşoare ancheta penală. Dar este foarte de neînţeles pentru mine cum astăzi, la 8 zile, 9 zile de la acel moment, încă nicio persoană, după ce face o asemenea desfăşurare de forţe, încă nicio persoană nu are nici o calitate”, a mai declarat deputatul.

În replică, IPJ Satu Mare a transmis, sâmbătă, că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a cadrului legal şi procedural, în toate cazurile aflate în instrumentare.

”Activităţile procedurale au fost desfăşurate într-un dosar penal aflat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, fiind puse în executare simultan 8 mandate de percheziţie domiciliară, în mai multe locaţii de pe raza comunei Socond. În astfel de situaţii, constituirea unui dispozitiv de acţiune adecvat reprezintă o procedură standard, necesară pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de legalitate, eficienţă şi siguranţă”, arată Poliţia.

Potrivit sursei citate, ”participarea efectivelor a fost stabilită exclusiv în raport cu complexitatea şi amploarea activităţilor desfăşurate, cu necesitatea executării simultane a mandatelor în mai multe locaţii, precum şi cu obligaţia asigurării cadrului procedural corespunzător”.

”Facem precizarea că toate activităţile au fost desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz, singurul abilitat să conducă şi să controleze nemijlocit activitatea de urmărire penală efectuată de poliţia judiciară. În exercitarea atribuţiilor legale, poliţiştii au calitatea de organe de cercetare penală şi se subordonează exclusiv procurorului de caz, în ceea ce priveşte actele şi măsurile dispuse în cadrul dosarului penal”, a mai transmis IPJ Satu Mare.

În plus, poliţiştii au precizat că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.