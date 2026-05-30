Sărbătoare 30 mai. Moșii de vară 2026: ziua în care sunt pomeniți cei adormiți

Sursă: Realitatea.Net

În sâmbăta dinaintea Rusaliilor, credincioșii ortodocși îi pomenesc pe cei trecuți la cele veșnice. Cunoscută drept Moșii de vară, această zi este dedicată rugăciunii pentru sufletele celor adormiți și pregătește marea sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh.

Sambata, 30 mai 2026, ziua dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfant sau a Rusaliilor, in bisericile ortodoxe se savarsesc slujbe de pomenire generala a celor adormiti. Aceasta zi este cunoscuta si sub denumirea de Mosii de vara. Biserica face aceasta pomenire a celor morti, ca si ei sa se bucure de darurile Sfantului Duh, a Carui pogorare se praznuieste in ziua urmatoare.

Mentionam ca sambata este ziua dedicata pomenirii celor trecuti la cele vesnice. Este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant, iar cu sufletul S-a pogorat la iad, ca sa-i elibereze din el pe toti dreptii adormiti.

Sfantul Isaachie a trait in secolul al IV-lea. Pentru ca imparatul Valens Arianul (364-378) prigonea Ortodoxia, pustnicul Isaachie vine in Constantinopol spre a-i intari pe crestini si a cere imparatului bisericile ortodoxe date arienilor. Este supus la multe chinuri si ii proroceste imparatului moartea pentru ca nu a inapoiat ortodocsilor bisericile luate si date arienilor. Imparatul Valens va muri in lupta cu barbarii.

Sfantul Isaachie este rugat de imparatul Teodosie cel Mare sa ramana in Constantinopol. Aristocratul Saturnin a zidit o sfanta manastire pentru Avva Isaachie, unde a vietuit pana la moartea sa, savarsind multe minuni. Inaintea mortii lui, Sfantul Isaachie l-a numit pe ucenicul sau, Dalmatus, staret in locul lui. De la numele noului staret, manastirea a luat mai tarziu numele de Manastirea Dalmatilor.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Macrina cea Batrana si Sfantului Vasilie;

- Sfantului Mucenic Natalie;

- Sfantului Cuvios Varlaam;

- Sfintilor Mucenici Romano si Teletie;

- Sfantului Mucenic Evplu.

Troparul Sfantului Cuvios Isaachie Marturisitorul

Glasul 8

Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isaachie, duhul tău.

Sursa: CrestinOrtodox.ro