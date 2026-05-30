Senatorii cer anchetă parlamentară la CNA: acuzațiile aduse instituției

Mai mulți senatori cer înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea activității Consiliului Național al Audiovizualului! În documentul depus de senatorii români, instituția este acuzată că a depășit atribuțiile prevăzute de lege și că ar fi ajuns să exercite o formă de cenzură ideologică. Demersul vine după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis să suspende iar emisia Realitatea PLUS, când în cadrul unei ședințe au fost făcute mai multe afirmații scandaloase pentru care a fost luată această decizie.