Ministrul Apărării, despre programul SAFE: ”Nu pierdem niciun ban. Avem termen mâine pentru achiziţiile individuale”

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat, vineri seară, că nu se vor pierde bani din Programul SAFE şi că sâmbătă este termenul pentru finalizarea contractării de achiziţii individuale. Porivit oficialului, din 11 astfel de proiecte de achiziţii individuale, unul a fost respins, iar altul a trecut la MAI.

"Vă prezint care este situaţia acestui Program SAFE. Avem termen mâine pentru achiziţiile individuale. Am avut 11 proiecte de achiziţii individuale. Un proiect de achiziţii individuale - arma de asalt - s-a mutat în administrarea celor de la Ministerul de Interne cu ceva timp în urmă. Au rămas 10. Din cele 10, unul singur a venit cu un preţ aproape dublu decât valoarea aprobată de Parlamentul României şi nu a putut fi aprobat, este vorba de transportoarele blindate Piranha, pe care până acum câteva luni de zile le luam în înzestrarea Armatei Române cu 4,8 milioane de euro. Din calcule cu inflaţia s-a ajuns la concluzia că un preţ aprobat de Parlament era de 6 milioane de euro, oferta venită a fost de 9,4 şi a fost respinsă", a declarat Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că toate celelalte proiecte au fost finalizate.

"În afara acestui proiect (...) vă anunţ că toate proiectele au fost finalizate. Astă seară urmează să semnăm ultimele contracte care au fost imprimate. Aşadar, ceea ce vă povesteam în toată această perioadă: nu acceptăm preţuri mari. Nu pierdem niciun ban din SAFE", a mai spus șeful de la Apărare.