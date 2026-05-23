Lider PSD, acuzații grave: ”Orban împărțea fondul de rezervă cu frații Micula. Băcanu și Dimitriu au fost martori”-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Daniel Zamfir a făcut vineri seară, în direct la Realitatea PLUS, noi acuzații grave, după ce PSD a depus o plângere penală la Parchet pe numele lui Ludovic Orban, despre care susține că a împărțit bani din fondul de rezervă cu frații Micula. Liderul Senatorilor PSD a subliniat că dezvăluirea face parte din stenogramele procurorilor, iar martori la întreaga scenă din biroul fostului premier, au fost deputatul PNL, Cristian Băcanu, și deputatul USR, Alexandru Dimitriu.

„Eu înțeleg disperarea domnului Micula că au ieșit la iveală aceste lucruri și vedeți că ceea ce am spus eu acolo nu sunt invențiile mele. Acolo este o stenogramă a discuției din cabinetul lui Ludovic Orban, da, în care directorul Direcției Juridice de la Ministerul de Finanțe vorbește despre acest lucru, despre faptul că pe un șervețel, în cabinetul domnului Micula, în care erau domnul Orban, domnul Antonel Tănase, secretar general al Guvernului de la vremea aia, domnul Cristian Băcanu, noua vedetă a zilelor noastre, era acolo în cabinet, domnul guralivu, userist, domnul Alexandru Dimitriu era în acel cabinet și văd că tace mâlc”, a declarat senatorul PSD.

Daniel Zamfir a subliniat că ”n-am inventat nimic, eu doar am văzut și am prezentat acea stenogramă în care se spunea ce s-a întâmplat acolo, cum pe șervețel, pe un șervețel, nu este expresia mea, este din această stenogramă, pe șervețel se împărțeau din fondul de rezervă bani pentru frații Micula.”

Realitatea PLUS a contactat toate persoanele menționate, însă până în momentul publicării acestui material nu a primit niciun punct de vedere.