Iranul taie speranțele Washingtonului: „Un acord cu SUA nu este aproape”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, a afirmat vineri că 'nu putem afirma neapărat că am ajuns la un punct în care acordul este aproape' cu Statele Unite, în contextul speculațiilor despre un posibil sfârșit al războiului.

Ismail Bagaei a făcut această afirmație referindu-se la sosirea la Teheran a șefului armatei din Pakistan, Asir Munir, mediator în conflictul dintre Washington și Iran, și a confirmat că o delegație din Qatar se află, de asemenea, la Teheran ca parte a procesului de negociere.



Bagaei a spus că diferențele cu SUA sunt 'profunde și ample' și, prin urmare, nu este posibil să se atingă un rezultat în câteva săptămâni de negocieri.



Printre chestiunile care sunt negociate cu Washingtonul, el a menționat încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, Strâmtoarea Ormuz și blocada navelor și porturilor iraniene de către SUA.



Mareșalul Asir Munir a ajuns vineri după-amiază la Teheran, unde, de miercuri, se află și ministrul de interne pakistanez Mohsin Naqvi în încercarea de a apropia pozițiile dintre Republica Islamică și SUA.



Teheranul evaluează o nouă propunere americană, a declarat joi Bagaei, care a susținut că în ultimele zile s-au desfășurat mai multe runde de 'schimburi de mesaje'.



Potrivit mass-media iraniene, Teheranul a cerut Washingtonului încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor iraniene, acordarea de compensații pentru daunele de război și recunoașterea suveranității sale asupra Strâmtorii Ormuz.



Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat vineri că s-a înregistrat un 'progres ușor' în negocierile cu Iranul, dar a avertizat că nu poate fi instituit un sistem de taxare pe o cale maritimă internațională precum Strâmtoarea Ormuz.